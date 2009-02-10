Позитивный корпоративный скринсейвер, тексты есть, картинок нет

Текст примерно такой:

Мы даем людям уверенность и надежность,

мы делаем их жизнь лучше,

помогая реализовывать устремления и мечты

Мы строим компанию,

успех которой основан на профессионализме

и ощущении гармонии и счастья ее сотрудников

Хочется что то крутое и визуально навороченное

Вопрос: сколько это стоит и сколько времени займет?

Пожалуйста, оставьте ссылки на портфолио здесь и номер аськи