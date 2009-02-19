Java прелоудер SWF на сайт с играми.

Java SWF прелоудер на сайт с играми. С описанием установки на сайт.

Подробности:

Нужен индикатор показывающий загрузку, который появляется перед загрузкой игры и пропадает, как только игра загружена. При этом она не должна уменьшать скорость самой загрузки игры.

Исходников к SWF нет, половина из них запаролены, размеры и величина разные, встречаются прозрачные фоны.

Возможно увеличение стоимости за понравившиеся авторские работы.