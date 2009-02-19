Java прелоудер SWF на сайт с играми.

Интересует ваша цена за разработку. И сроки реализации. Цена интересует на разработку движка портала и серверную часть по обработке и трансляции видео.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Java SWF прелоудер на сайт с играми. С описанием установки на сайт.
Подробности:
Нужен индикатор показывающий загрузку, который появляется перед загрузкой игры и пропадает, как только игра загружена. При этом она не должна уменьшать скорость самой загрузки игры.
Исходников к SWF нет, половина из них запаролены, размеры и величина разные, встречаются прозрачные фоны.
Возможно увеличение стоимости за понравившиеся авторские работы.
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