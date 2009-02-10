Поправить шадлон для Joomla

Есть шаблон. Один из модулей выпадающего меню отображается некорректно в Эксплорере, а в других браузерах все работает. (На других сайтах этот модуль работает).

Нужно привести в порядок шаблон. (Как я понимаю, создатель шаблона сделал криво css)

!!!!!!!!!!!!!!!! СПАСИБО ВСЕМ. ПРОЕКТ ЗАВЕРШЕН !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!