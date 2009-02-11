Модернизация парсера объявлений

Итак.

в проекте: http://www.weblancer.net/projects/60817.html

было задание на парсер, которые выполнено на отлично. Но у исполнителя сейчас нехватка времени, чтобы его модернизировать.

Есть готовый парсер на perl.

Прасера 2: 1.ый - собирает доступные прокси и тестирует, далее складывает рабочие в файл

2-ой используя рабочие прокси в много-поточном режиме парсит объявления с сайта и складывает в базу.

Структура базы уже имеется, есть парсер (можно использовать как образец или как исходный вариант), к сожалению немного изменились тенденции поэтому требуется его доработать до актуального состояния.