В существующий шаблон добавить возможность создания простого интерактивного меню при выборе языка меняются названия меню. 33 языка, название пунктов на всех языках есть.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен скрипт добавления комментариев на сайт. Подробности в ЛС.
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