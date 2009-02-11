Задача для программиста php, mysql

Требуется проф. блоггер - специалист для консультации по созданию (принципы, юзабилити) блога / социалки на базе Livestreet, его подвязки (концептуальной) к коммерческому проекту + дальнейшая раскрутка (посты, комменты от нескольких лиц) Предложения в личку...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется программист в группу.
Требования: хорошее знание php, mysql, xml -точнее simplexml, так же желательно js и ajax.
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