Задача для программиста php, mysql

Веб-программированиеЗакрыт20 заявок719 просмотров
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Требуется программист в группу.

Требования: хорошее знание php, mysql, xml -точнее simplexml, так же желательно js и ajax.

PHPMySQL
15 лет назад
Craus
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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