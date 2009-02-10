Проект для программиста на Java с опытом

Требуется программист или комманда программистов для выполнения проекта на Java с опытом работы с сетевыми протоколами, hibernate и gwt.

Суть проекта в написании механизма для быстрого поиска по открытым для доступа ftp и smb ресурсам, в дальнейшей перспективе возможна интеграция с другими протаколами.