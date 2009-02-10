Проект для программиста на Java с опытом

$1000
Веб-программированиеЗакрыт11 заявок291 просмотр
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Требуется программист или комманда программистов для выполнения проекта на Java с опытом работы с сетевыми протоколами, hibernate и gwt.

Суть проекта в написании механизма для быстрого поиска по открытым для доступа ftp и smb ресурсам, в дальнейшей перспективе возможна интеграция с другими протаколами.

15 лет назад
Ktstudio
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
melbob
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад
$1000
20 дней