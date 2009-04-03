Flash into для IT

Веб-программированиеЗавершен26 заявок356 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Доброе время суток всем!

Требуется создать небольшое Flash intro для сайта IT компании

Задача:

Представить услуги компании

Заинтриговать посетителя (сайт будет запущен в работу через 6-9 месяцев, все это время там будет висеть это интро)

!!! Писать только сюда! Ваши предложение скрыты

С уважением, Сергей

15 лет назад
skling
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
GC
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв
15 лет назад
$150
10 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Было огромным удовольствием работать с Сергеем! Хорошо объясняет задачу, очень коммуникабельный и своевременно оплачивает работу . Буду очень рад снова сотрудничать с Вами! И всем советую)