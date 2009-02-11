Доработка магазина на Shop-Script Premium

Требуется доработка магазина:

- доработка текущего Импорт товаров из CSV (сейчас работает криво и сложновато)

- написание модуля для поиска и подбора товара

- автоматический бэкап

- автоматическая работа со старыми ценами, новинками, лидерами продаж

- и т.д.

Нужен человек ответственный, чтобы не терять понапрасну время.

Проживание в желательно в Москве или области для контакта личного или по телефону (в крайнем случае по скайпу) - долго писать в аську.