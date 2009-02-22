Доработка сайта (портал недвижимости)

Покупался готовый скрипт сайта по недвижимости (http://www.vostok-rieltor.ru/)

Разработчик внес некоторые коррективы под наши нужды, но закончить не смог (сам в своем коде запуталася видимо). Второй программист сделал часть исправлений, но пропал на неопределенное время.

Требуется ответственный грамотный специалист, способный довести до ума сайт (исправление меню, удаление некоторых багов, уведомление о регистрации пользователя и тд, желательно поработать с кодом-поскольку сайт притормаживает ощутимо). В общем надо серъезно подойти к делу, а не просто получить оплату побыстрому.

точный список доработок-будет позже, поэтому предлагайте примерные цены, их скорректируем походу, ежли что.

вебстудиям, участникам без портфолио и положительных отзывов- не беспокоить.

Обязательно присутствие в аське, быстрое реагирование на замечания. Оплату можно разделить на этапы- первая часть только после видимых результатов. При качественной работе-сотрудничество по другим проектам.