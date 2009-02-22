Доработка сайта (портал недвижимости)

Задача стоит по созданию объектно ориентированного по\скрипта, работающего на стороне сервера. Нужно создать мультипоточный прокси чеккер, с разпараллеливанием процессов, запускающегося по крону + веб морда. Рабочие процессы: краулер-граббер чеккер прокси речеккер отобранных экспорт (списка в отдельную папку, фтп, емейл) Возможность запускать несколько ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Покупался готовый скрипт сайта по недвижимости (http://www.vostok-rieltor.ru/)
Разработчик внес некоторые коррективы под наши нужды, но закончить не смог (сам в своем коде запуталася видимо). Второй программист сделал часть исправлений, но пропал на неопределенное время.
Требуется ответственный грамотный специалист, способный довести до ума сайт (исправление меню, удаление некоторых багов, уведомление о регистрации пользователя и тд, желательно поработать с кодом-поскольку сайт притормаживает ощутимо). В общем надо серъезно подойти к делу, а не просто получить оплату побыстрому.
точный список доработок-будет позже, поэтому предлагайте примерные цены, их скорректируем походу, ежли что.
вебстудиям, участникам без портфолио и положительных отзывов- не беспокоить.
Обязательно присутствие в аське, быстрое реагирование на замечания. Оплату можно разделить на этапы- первая часть только после видимых результатов. При качественной работе-сотрудничество по другим проектам.
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