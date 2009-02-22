Доработка сайта (портал недвижимости)

Веб-программированиеЗавершен10 заявок225 просмотров
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Покупался готовый скрипт сайта по недвижимости (http://www.vostok-rieltor.ru/)

Разработчик внес некоторые коррективы под наши нужды, но закончить не смог (сам в своем коде запуталася видимо). Второй программист сделал часть исправлений, но пропал на неопределенное время.

Требуется ответственный грамотный специалист, способный довести до ума сайт (исправление меню, удаление некоторых багов, уведомление о регистрации пользователя и тд, желательно поработать с кодом-поскольку сайт притормаживает ощутимо). В общем надо серъезно подойти к делу, а не просто получить оплату побыстрому.

точный список доработок-будет позже, поэтому предлагайте примерные цены, их скорректируем походу, ежли что.

вебстудиям, участникам без портфолио и положительных отзывов- не беспокоить.

Обязательно присутствие в аське, быстрое реагирование на замечания. Оплату можно разделить на этапы- первая часть только после видимых результатов. При качественной работе-сотрудничество по другим проектам.

15 лет назад
elchat
39 летПольша
18 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Valyok
35 летУзбекистан
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад
$100
7 дней
Приятный в общении, а главное-в работе молодой человек. Быстро вник в суть проекта, без лишних вопросов всё сделал. Оперативно реагировал на замечания. Сделал больше, чем изначально указывалось в тз. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
Чёткое понятное ТЗ .Своевременная оплата . Приятно иметь дело с такими людьми.
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