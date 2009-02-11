Нужна доработка скрипта

Нужно сделать аплоуд фото, его ресайз в 2 экземплярах, с возможностью обрезки при ресайзе и предпросмотр того что получилось. Вприципе реализация есть (готовый класс) но без предпросмотра. Плюс работа с формой заполнения.

детальнее при переговорах, интересуют люди ответственные, готовые и дальше сотрудничать над этим проектом. Нужна КАЧЕСТВЕННАЯ работа. моя аська 176618582, скорее отвечу там чем тут.

жду ваших предложений и примерных цен