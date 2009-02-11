Нужна доработка скрипта

Задача стоит по созданию объектно ориентированного по\скрипта, работающего на стороне сервера. Нужно создать мультипоточный прокси чеккер, с разпараллеливанием процессов, запускающегося по крону + веб морда. Рабочие процессы: краулер-граббер чеккер прокси речеккер отобранных экспорт (списка в отдельную папку, фтп, емейл) Возможность запускать несколько ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать аплоуд фото, его ресайз в 2 экземплярах, с возможностью обрезки при ресайзе и предпросмотр того что получилось. Вприципе реализация есть (готовый класс) но без предпросмотра. Плюс работа с формой заполнения.
детальнее при переговорах, интересуют люди ответственные, готовые и дальше сотрудничать над этим проектом. Нужна КАЧЕСТВЕННАЯ работа. моя аська 176618582, скорее отвечу там чем тут.
жду ваших предложений и примерных цен
- Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Нужно сделать 2 проекта на флэше в течение дня 65$ Писать в icq 411970485Веб-программирование8 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Всех приветствую! Необходимо посадить дизайн на скрипт и добавить модуль голосования (модуль вналичии) Ваши предложения?Веб-программирование18 заявокЗакрыт15 лет назад
- $150
Случилась неприятная ситуация, фрилансер который начал делать предвход на сайт куда-то пропал с предоплатой, успел сделать менее 30% от всей работы. Теперь срочно необходимо сделать этот проект. Исходников нет, есть только swf файл того что ...Завершен15 лет назад
Покупался готовый скрипт сайта по недвижимости (http://www.vostok-rieltor.ru/) Разработчик внес некоторые коррективы под наши нужды, но закончить не смог (сам в своем коде запуталася видимо). Второй программист сделал часть исправлений, но пропал на неопределенное время. Требуется ответственный ...Завершен15 лет назад
- $5
Предположим имеется файл cat.txt Одна строчка в текстовом файле примерно такого вида: 1 ** 2 ** 3 ** 4 ** 5 ** 6 ** 7 ** 8 ** 9 ** 10 ** 11 где 1,2, ...Завершен15 лет назад
Нужно два человека для написания модулей для дле. Работу нужно сделать до вечера В личку не писать аська 7765390Веб-программированиенет заявокЗакрыт15 лет назад
- $1000
Задача: Запрограмировать развлекательный веб-портал; В Техническом задании представлена часть задания, а именно один из будующих разделов; Подробности в ТЗ; Дизайн не нужен, нужна только вёрстка всех страниц+программирование; Требования: - Портфолио и положительные отзывы, являются необходимыми требованиями для успешного прохождения ...Закрыт15 лет назад
- $30
Сайт www.snaker-spb.ru нужно поставить форум vBulletin и интегрировать с joomlaЗавершен15 лет назад
- $150
Нужно спарсить инфу с картинками с восьми интернет - магазинов и вставить ее в мой. Детальнее - в разговоре. Пишите на ящик или стучите в асю.Веб-программирование16 заявокЗакрыт15 лет назад