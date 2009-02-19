Отремонтировать сайт на джумле

Нужно сделать аплоуд фото, его ресайз в 2 экземплярах, с возможностью обрезки при ресайзе и предпросмотр того что получилось. Вприципе реализация есть (готовый класс) но без предпросмотра. Плюс работа с формой заполнения. детальнее при переговорах, интересуют ...