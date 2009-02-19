Отремонтировать сайт на джумле

Веб-программированиеЗавершен1 заявка194 просмотра
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На сайте www.istra-gorod.ru не работает http://istra-gorod.ru/index.php?option=com_estateagent&Itemid=36 нельзя отсортировать объекты, удалить. не работает добавление фоток в галерею, + небольшая проблема с новостями.

Всего работы на час-два.

Жду ответственного работника с отзывами.

СРОЧНО!

15 лет назад
Playful
Павел 
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 отзывов
Выбранный исполнитель
Vikkki
Org 
NaN летУкраина
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
11 отзывов(-4)
15 лет назад
$25
1 день
Молодец, справился на 5! спасибо, может еще посотрудничаем...
Отличный заказчик! Всегда приятно иметь дело с такими людьми! Человек точно знает что ему нужно и четко формулирует задачи! 10 баллов ето маловато тут на 20 тянет!
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