Продвижение форума на phpBB в Яндексе

Здравствуйте. Мы ищем фрилансера на долгосрочное сотрудничество по про продвижению. У нас на подходе несколько разных клиентов, поэтому хотелось бы узнать сколько будет стоить продвижение например по следующим запросам: 1. Есть запросы под конкретный город: например по туризму ...
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Форум автолюбителей club.lr.ru
Необходимо продвижение в пятерку выдачи Яндекса по запросам "форум Land Rover", "клуб Land Rover", "запчасти Land Rover"
и в десятку по запросу "Land Rover"
Подробнее:
Анализ проекта с точки зрения SEO, определение ошибок.
Разработка комплекса мер и плана работ по оптимизации проекта.
При этом хотелось бы чтобы были в основном применены методы оптимизации контекста и формы , нежели покупка ссылок.
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