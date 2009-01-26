Раскрутка сайта

$50
Поисковые системы (SEO)Закрыт13 заявок303 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте, господа фрилансеры!

Требуется раскрутить интернет-магазин сотовой связи.

Срок существования сайта - чуть больше месяца.

Работает на собственной CMS.

Задача - выход в Top3 Яндекса по Санкт-Петербургу.

Огромная просьба писать сроки и стоимость.

В личку не писать, я свяжусь с тем, кто мне нужен через личные сообщения сам.

Заранее спасибо.

15 лет назад
ippolitov
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
  • Похожие заказы

  • Продвижение сайта в top Google

    TЗ - продвинуть сайт http://yakov.dp.ua в top Google как можно выше (ua,ru,com) по ключевой фразе: доставка ebay Проспамтесь о сроках, методах и ценах. Буду выбирать. PS В настоящий момент сайт активно участвует в системе SAPE

    Поисковые системы (SEO)9 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Поднять ТИЦ от 100 и выше.

    Поднять ТИЦ от 100 и выше. Сайт не должен попасть в бан за такую накрутку, по этому этот вопрос самый главный. ТИЦ не должен падать, примерно, на протяжении 6 месяцев. Оплата должна дыть единоразово. Покупки ссылок на Sape не ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Раскрутка сайта в англоязычном сегменте

    Дано: сайт www.1translate.com Задача - раскрутить по ключевым словам: "certified translation services" "russian translation services" "birth certificate translation" и некоторым другим подобным От вас указать стоимость (все/отдельное ключевое слово) и ориетировочные сроки вывода в 10-ку Google

    Поисковые системы (SEO)7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Продвижение сайта юридической тематики

    Продвижение сайта http://www.advokat-mgka.ru Интересует топ Yandex,Rambler/. Google поисковые запросы: адвокат(ы) юридическая консультация помощь адвоката услуги адвоката консультация адвоката адвокат по уголовным делам

    Поисковые системы (SEO)18 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Продвижение магазина cialis-online.ru

    $500

    Нужно продвижение интернет-магазина в ПС Яндекс, Google и Рамблер. Адрес магазина – http://cialis-online.ru. Домен новый. На данный момент прогнан по закладкам. От Вас сроки продвижения и стоимость.

    Поисковые системы (SEO)15 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Размещение ссылок в тематических каталогах, сайтах

    Размещение ссылок на сайт рыболовно-охотничей базы на сайтах и каталогах следующих тематик: рыбалка охота российский туризм активный отдых порталы Волгоградской и Тамбовской областей, имеющие вышеперечисленные разделы. Не интересуют каталоги включенные в автопрогон.ру и схожие системы. Работа заключается в подборе сайтов и переписке ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • "Белое" поднятие тИЦ

    Есть сайт с тИЦ=0 - 20 и PR = 1-2. Необходимо поднять оба параметра, при этом так, чтобы полученные значения тИЦ и PR сохранились на длительный срок. Без покупки ссылок в SAPE, Mainlink и им подобных ...

    Поисковые системы (SEO)10 заявок
    Закрыт
    15 лет назад