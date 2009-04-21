Привлечение посетителей на сайт знакомств.

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15 лет назад
puppetmaster
56 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранные исполнители
mskliving
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
18 отзывов(-8)
15 лет назад
$100
30 дней
Хочется высказать слова благодарности Антонине как грамотному и надежному партнеру. Замечательно влилась в команду, очень контактна, не конфликтна, понимает с полуслова задание и что важно со слов, а не с бумаги, ей не нужно писать ТЗ, наша команда сильно экономила на этом время. Приятно когда человек нацелен на результат, имеет достаточную подготовку, желание и способность достигать цели в кратчайшее время с высокими результатами. Разносторонние навыки данного фрилансера делают ее специалистом широкого профиля, что несомненно увеличивает шансы на достижение результата с максимальной отдачей. Рекомендуем всем кто заинтересован в достижении максимального результата в кратчайшие сроки. С благодарностью, команда портала www.topmeeting.ru Ведущий менеджер проекта, Муратов Д.Ю.
emeraldy85
Антонина 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
7 отзывов
15 лет назад
$50
30 дней
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