Создание текстов ссылок.

Поисковые системы (SEO)Завершен8 заявок203 просмотра
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Надо создать несколько сотен текстов ссылок для сапы.

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Форум в котороем есть все для веб-мастера.Типа вареза,только отбор нормальный.

15 лет назад
SeRbIu
31 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
cat-aviator
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад
$3
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отличный парень, как фрилансер так и работодатель,советую обращаться к нему)