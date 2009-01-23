Необходима раскрутка форума

Необходимо поднять ТИЦ для сайта Сейчас ТИЦ 0 Pr0 Только белые методы Жду предложений от толковых людей Оплата по факту
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт и есть форум сайта.
Сайт находится в бане по гуглу.
Форум уже давно лежит, пишут в основном спамеры. Хотелось бы раскрутить форум, чтобы народ "не боялся" писать свои проблемы предложения, чтонить спрашивал.
В общем как на всех форумах.
Если возможно требуется небольшая консультация по непоту гугла.
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