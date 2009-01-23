Необходима раскрутка форума

Есть сайт и есть форум сайта.

Сайт находится в бане по гуглу.

Форум уже давно лежит, пишут в основном спамеры. Хотелось бы раскрутить форум, чтобы народ "не боялся" писать свои проблемы предложения, чтонить спрашивал.

В общем как на всех форумах.

Если возможно требуется небольшая консультация по непоту гугла.