Необходима раскрутка форума

$100
Поисковые системы (SEO)Закрыт6 заявок195 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть сайт и есть форум сайта.

Сайт находится в бане по гуглу.

Форум уже давно лежит, пишут в основном спамеры. Хотелось бы раскрутить форум, чтобы народ "не боялся" писать свои проблемы предложения, чтонить спрашивал.

В общем как на всех форумах.

Если возможно требуется небольшая консультация по непоту гугла.

15 лет назад
mapxyz
Денис 
37 летБеларусь
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
36 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
emeraldy85
Антонина 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
7 отзывов
15 лет назад
$100
1 день