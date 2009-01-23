Нужно поднять ТИЦ

Есть два сайта: dom-umelec.ru и leceniy.ru. Домены в бане или находятся под фильтром, в аддурилке сайты запрещены к индексации, платонам писали много, пишут развивайте ресурс, уже 2 месяца развиваем, толку мало, т.е им можете даже ...