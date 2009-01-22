Построение линков на французские сайты

Требуется у ряда сайтов поднять тИЦ. Оплата по результату. Также необходимо продвижение по запросам. Сайтов много, если все устроит - работа будет на постоянной основе. ВНИМАНИЕ: Не предлагать прогон по каталогам!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача следующая,
необходимы линки на сайты игровой тематики на французском, немецком, английском, итальянском языках.
Для начала необходимы 50 линков, за которые сразу получите оплату.
Требования которым должны удовлетворять линки:
1. Текст ссылки должен быть из текста body куда ссылается линк.
2. Сайты должны быть игровой тематики.
3. PR 2 и выше.
4. IP адреса сайтов должны отличатся от класса C.
5. Максимум 40 исходящих линков на сайте.
Пришлите мне примеры линков удовлетворяющих такому запросу и мы начинаем работу.
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