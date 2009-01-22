Нужны 5.000 посетителей для Топ-сайта

Деловой сайт, для которого мы ищем посетителей, предлагает качественный «продукт/услугу», представляя крупные российские фирмы. Портал имеет в том числе потребителький характер, предоставляя услуги широкой целевой аудитории, к которой принадлежат все интернет пользователи в возрастной категории от 23 лет. Сайт обладает качественной информацией на трех языках (в том числе русском) и удобными для пользователя функциями поиска.

Мы ищем одного или несколько фрилэнсеров, которые смогут привлечь настоящих пользователей для нашего информационного сайта. Нам нужны только реальные посетители, которые были привлечены "честным" путем. Спам и подобные акции нам ничего не принесут. Мы заинтересованы в посетителях, которые зайдут, посмотрят, заинтересуются, может быть зарегистрируются и придут снова. Если Вы обладаете интересными идеями или имеете инструменты, которые позволяют Вам проводить подобные операции – представьте нам свою концепцию!

Наши идеи привлечения пользователей:

• Вы владеете хорошо посещаемым блогом или социальной сетью, любой тематики? В этом случае можно было бы придумать акцию, которая представит сайт Вашим посетителям, не "рекламируя" его напрямую. Или у Вас есть идеи? Вы лучше знаете Ваших посетителей.

• Вы смогли бы разместить эффективную рекламу в информационных системах?

• Вы занимаетесь раскруткой сайтов в поисковых системах или \работаете в одной из них и у Вас есть надежные технологии для продвижения сайтов на первые поисковые позиции?

• Вы можете добиться того, чтобы юзеры находили нас в поисковиках?

• Может у Вас есть свои идеи например в плане Guerilla Marketing?

Предложите, будем очень рады!

Принимаем конкретные предложения в письменной форме. Напишите на личку, сколько юзеров, за какое время и как Вы смогли бы их привлечь. Если нас заинтересует Ваше предложение, мы пришлем Вам ссылку на сайт и обсудим дальнейшие действия.

Будем рады сотрудничеству!