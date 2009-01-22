Нужны 5.000 посетителей для Топ-сайта

Нужно отрекламировать продолжение довольно известного в прошлом игрового проекта. В короткий срок. Возможно применение, как интернет технологий, так и печатной прессы. Какие будут предложения?
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Деловой сайт, для которого мы ищем посетителей, предлагает качественный «продукт/услугу», представляя крупные российские фирмы. Портал имеет в том числе потребителький характер, предоставляя услуги широкой целевой аудитории, к которой принадлежат все интернет пользователи в возрастной категории от 23 лет. Сайт обладает качественной информацией на трех языках (в том числе русском) и удобными для пользователя функциями поиска.
Мы ищем одного или несколько фрилэнсеров, которые смогут привлечь настоящих пользователей для нашего информационного сайта. Нам нужны только реальные посетители, которые были привлечены "честным" путем. Спам и подобные акции нам ничего не принесут. Мы заинтересованы в посетителях, которые зайдут, посмотрят, заинтересуются, может быть зарегистрируются и придут снова. Если Вы обладаете интересными идеями или имеете инструменты, которые позволяют Вам проводить подобные операции – представьте нам свою концепцию!
Наши идеи привлечения пользователей:
• Вы владеете хорошо посещаемым блогом или социальной сетью, любой тематики? В этом случае можно было бы придумать акцию, которая представит сайт Вашим посетителям, не "рекламируя" его напрямую. Или у Вас есть идеи? Вы лучше знаете Ваших посетителей.
• Вы смогли бы разместить эффективную рекламу в информационных системах?
• Вы занимаетесь раскруткой сайтов в поисковых системах или \работаете в одной из них и у Вас есть надежные технологии для продвижения сайтов на первые поисковые позиции?
• Вы можете добиться того, чтобы юзеры находили нас в поисковиках?
• Может у Вас есть свои идеи например в плане Guerilla Marketing?
Предложите, будем очень рады!
Принимаем конкретные предложения в письменной форме. Напишите на личку, сколько юзеров, за какое время и как Вы смогли бы их привлечь. Если нас заинтересует Ваше предложение, мы пришлем Вам ссылку на сайт и обсудим дальнейшие действия.
Будем рады сотрудничеству!
- Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)16 заявокЗакрыт15 лет назад
Необходима раскрутка и продвижение сайта Интернет-магазина http://dandy.dp.ua Сайт полностью нулевой и раскрутке и т.д. не подвергался.Поисковые системы (SEO)16 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуются услуги по продвижению сайтов, всего 3 сайта на туристическую тематику и Бюро переводов. Просьба указывать свои предложения с указанием стоимости данной услуги и периодом, который будет затрачен на раскрутку сайтов. Свои предложения присылайте на мэйл: ...Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт15 лет назад
Сайт по приёму заказов на : -мотозапчасти (honda, suzuki, kawasaki, yamaha) -запчасти для скутеров оптом -мото аксесуары и экипировка (различных брендов) -мото резина Оплата за результат! ВНИМАНИЕ: Требуется не количество посещений, а увеличение целевой аудитории!!!Поисковые системы (SEO)15 заявокЗакрыт15 лет назад
Имеется сайт http://www.kalitva.ru/ - необходима его раскрутка с целью поднятие ТИц и PR Жду Ваших предложений!Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт15 лет назад
Вывести мой сайт из бана: Вроде все основное сам сделал, прогнал по каталогам, сейчас стало на сайт около 20 ссылок. закрыл все ненужное тегами ноиндекс и в robots ссылки с сайта не продаю, контент уникальноый + добавил еще ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Здравствуйте уважаемые фрилансеры. Нужно поднять ТИЦ 10 саттелитам до 10. Нужны только белые методы (без платных ссылок).Это обязательное условие. Параметры всех 0/0. По яху на каждый где-то по 200 ссылок. По каталогам сайты гонялись. Все сайты проиндексированы Я. Интересует долгосрочное ...Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт15 лет назад
Срочно! Необходимо продвинуть сайт в поисковиках www.coldwellbanker.su (Недвижимость в Доминикане) Цель- 5-ка в Яндексе,Гугле Жду только реальных предложений по срокам и цене. Портфолио по продвижению других проектов обязательно.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен15 лет назад
Нужно добавить сайт www.barmentv.ru в каталоги Dmoz.org, Яндека и Рамблер.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен15 лет назад
Темы форумов: 1С:Предприятие (пользователи, программисты и т.п.). Задача: создать определенную тему и 1 пост в ней. За 10 отработанных форумов - 5 вмз.Поисковые системы (SEO)15 заявокЗакрыт15 лет назад