Вывести сайт из бана

http://mymmorpg.ru/ Поднять тиц. 1 тиц (35 центов)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Вывести мой сайт из бана:
Вроде все основное сам сделал, прогнал по каталогам, сейчас стало на сайт около 20 ссылок.
закрыл все ненужное тегами ноиндекс и в robots
ссылки с сайта не продаю,
контент уникальноый + добавил еще контента и графики на сайт
купил 5 ссылок в Сапе,
но сегодня Яндекс опять написал стандартное:
"После анализа и классификации страниц Вашего сайта наши алгоритмы приняли
решение не включать его в поиск. Это может быть вызвано неуникальностью
информации, использованием поискового спама или тем, что многие страницы сайта
созданы автоматически и не предназначены для чтения пользователями."
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