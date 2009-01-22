Вывести сайт из бана

Вывести мой сайт из бана:

Вроде все основное сам сделал, прогнал по каталогам, сейчас стало на сайт около 20 ссылок.

закрыл все ненужное тегами ноиндекс и в robots

ссылки с сайта не продаю,

контент уникальноый + добавил еще контента и графики на сайт

купил 5 ссылок в Сапе,

но сегодня Яндекс опять написал стандартное:

"После анализа и классификации страниц Вашего сайта наши алгоритмы приняли

решение не включать его в поиск. Это может быть вызвано неуникальностью

информации, использованием поискового спама или тем, что многие страницы сайта

созданы автоматически и не предназначены для чтения пользователями."