Прогон по каталогам

Требуется раскрутить дешевый интернет магазин компьютерной техники "Ищи тут" http:\\ihitut.ru Продвинуть в ТОП-5 ключевые слова: купить компьютер интернет магазин купить ноутбук через интернет купить интернет модем интернет магазин купить флешки интернет магазин купить плеер флеш карты купить флеш память купить флеш накопители купить купить ...
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Требуется мини прогон по белым каталогам без негативных последствий(не более 150-200 каталогов) большее не требуется
Цены и сроки и ожидаемый результат в комментариях
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