Копирайтинг!

Поисковые системы (SEO)Завершен13 заявок305 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Оптимизируется сайт.

Требуется написать короткие статьи (примерно по 40 слов), используя ключевые слова (по 2 слова на статью).

Всего около 30-ти статей.

Важно чтобы статьи не были слизаны с инета \ либо был серьёзный рерайтинг!

Цен не знаю, естественно предпочтение будет самой низкой... Тому и вышлю кл. слова

оплата Яндекс деньгами или наликом, если Вы в Москве.

15 лет назад
Kler1k
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранный исполнитель
sibiryak2007
Александр 
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 отзывов
15 лет назад
$10
2 дня
Сделано в срок, цена хорошая 10 баллов!
Приятно было работать с этим человеком! Задача была поставлена грамотно, поэтому проблем с выполнением проекта не возникло! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество! 10 баллов
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