Копирайтинг!

Требуется оптимизация статьи и размещение её на зарубежных досках обьявлений, форумах, социальных сетях и закладках и т.д. Предлагайте свои сроки, кол-во сылок и цену. Подробности статьи ,ключевые слова и т.д. после выбора исполнителя. Срок строго ограничен. Предпочтение ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Оптимизируется сайт.
Требуется написать короткие статьи (примерно по 40 слов), используя ключевые слова (по 2 слова на статью).
Всего около 30-ти статей.
Важно чтобы статьи не были слизаны с инета \ либо был серьёзный рерайтинг!
Цен не знаю, естественно предпочтение будет самой низкой... Тому и вышлю кл. слова
оплата Яндекс деньгами или наликом, если Вы в Москве.
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