Копирайтинг!

Оптимизируется сайт.

Требуется написать короткие статьи (примерно по 40 слов), используя ключевые слова (по 2 слова на статью).

Всего около 30-ти статей.

Важно чтобы статьи не были слизаны с инета \ либо был серьёзный рерайтинг!

Цен не знаю, естественно предпочтение будет самой низкой... Тому и вышлю кл. слова

оплата Яндекс деньгами или наликом, если Вы в Москве.