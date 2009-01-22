Прогон по каталогам

10 вариантов поста, внутри поста текст, ссылки и фото. От вас кол-во русскоязычных форумов, срок, стоимость. Предожения оставлять только здесь, в аську и личку по этому проекту прошу не писать.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно прогнать сайт по каталогам и тд.
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