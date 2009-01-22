Nikolas

Лищенко Nikolas

 
36 летРоссия/Агрыз
15 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Мы молодая команда специалистов из 12 человек и наше увлечение это Drupal

Наша основная специализация Drupal

Готовы реализовать

разработку функционала любой сложности,

дизайн и верстка, оптимизация под поисковые

системы, автоматизация бизнес-процессов,

консультирование и обучение системе Drupal

------------------------

(На сайте не все наши работы из портфолио)

Drupal
Портфолио
Показать больше работ
Отзывы заказчиков
muron
Мирон 
32 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$420
10 баллов
10 лет назад
Сайт на платной системе
Все отлично! Все сделано в срок) Очень рекомендую к сотрудничесву!
Хороший заказчик, относится с пониманием, платит вовремя. Надеюсь, что мы ещё будем работать вместе. Рекомендую!
Ответный отзыв
dnepryanin
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
15 лет назад
Прогон по каталогам
Выполнил работу в срок. Предоставил полный отчет о проделанном. Ответственность и качество. Мне понравилось. Желаю дальнейших успехов Николаю на weblancer!
мне понравилось, рекомендую
Ответный отзыв
Системы управления (CMS)
1 отзыв
$7/час
от $400от 10 дней
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
$7/час
от $400от 5 дней
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $50
от 3 дней
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
$8/час
от $400от 14 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$7/час
от $400от 14 дней
нет рейтинга