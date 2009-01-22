Мы молодая команда специалистов из 12 человек и наше увлечение это Drupal
Наша основная специализация Drupal
Готовы реализовать
разработку функционала любой сложности,
дизайн и верстка, оптимизация под поисковые
системы, автоматизация бизнес-процессов,
консультирование и обучение системе Drupal
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(На сайте не все наши работы из портфолио)
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$420
10 баллов
10 лет назад
Все отлично! Все сделано в срок) Очень рекомендую к сотрудничесву!
Ответный отзыв
Хороший заказчик, относится с пониманием, платит вовремя. Надеюсь, что мы ещё будем работать вместе. Рекомендую!
$5
10 баллов
15 лет назад
Выполнил работу в срок. Предоставил полный отчет о проделанном. Ответственность и качество. Мне понравилось. Желаю дальнейших успехов Николаю на weblancer!
Ответный отзыв
мне понравилось, рекомендую
Системы управления (CMS)
1 отзыв
$7/час
от $400от 10 дней
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
$7/час
от $400от 5 дней
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $50
от 3 дней
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
$8/час
от $400от 14 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$7/час
от $400от 14 дней
нет рейтинга