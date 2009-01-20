Яндекс бан

Нужно продвинуть сайт в TOP 10 по ключевым словам. Возможен заказ комплексного продвижения. Взависимости от стоимости. Так же возможен заказ поддержки сайта. Сайт www.endeavor-group.ru Бюджет от 400$. ICQ: два68077591 e-mail: it()endeavor-group.ru
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Вот , что то яндекс запретил индексировать мой сайт .
Кто имел опыт , и вытаскивал сайт из бана , прошу помочь в обмен на деньги )))
В общем нужно узнать почему яндекс не индексирует сайт , и устранить эту причину ...
Оплату гарантирую по факту разблокировки...
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