Яндекс бан

Поисковые системы (SEO)Закрыт11 заявок248 просмотров
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Вот , что то яндекс запретил индексировать мой сайт .

Кто имел опыт , и вытаскивал сайт из бана , прошу помочь в обмен на деньги )))

В общем нужно узнать почему яндекс не индексирует сайт , и устранить эту причину ...

Оплату гарантирую по факту разблокировки...

15 лет назад
borian
Борис 
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв