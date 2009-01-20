Яндекс бан

Вот , что то яндекс запретил индексировать мой сайт .

Кто имел опыт , и вытаскивал сайт из бана , прошу помочь в обмен на деньги )))

В общем нужно узнать почему яндекс не индексирует сайт , и устранить эту причину ...

Оплату гарантирую по факту разблокировки...