Добавить сайт в DMOZ

Поисковые системы (SEO)Закрыт2 заявки201 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно 100%ое добавление моего сайта в DMOZ. Язык: англ

Сайту 2 года, ПР=4

ТОЛЬКО реальные предложения с примерами.

Оплата после реального листинга.

15 лет назад
vulture
Гость 
NaN летБеларусь
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад