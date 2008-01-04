Нужно 100%ое добавление моего сайта в DMOZ. Язык: англ Сайту 2 года, ПР=4 ТОЛЬКО реальные предложения с примерами. Оплата после реального листинга.
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ТЗ: 1. Добавить еще один способ добавления контента. Отдельная закладка в Dashboard (Add Gallery). Форма: – Название поста. – Поле для загрузка файла. – Теги. – Описание. Процесс добавления контента: Заливается архив с картинками, с первой картинки генерируется превьюшка для статьи и справа добавляется описание. При ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт16 лет назад