vulture

Гость vulture

 
NaN летБеларусь/Минск
18 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
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  • Добавить сайт в DMOZ

    Нужно 100%ое добавление моего сайта в DMOZ. Язык: англ Сайту 2 года, ПР=4 ТОЛЬКО реальные предложения с примерами. Оплата после реального листинга.

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Необходим сайт по принципу соц. сети

    Необходимо создать движок простой соц. сети (на PHP) с использованием шаблонизатора (Smarty) с поддержкой модулей, которые обеспечивают различное представление контента. Т.е. представление, в моем понимании, это какая-то форма контента: статья, галерея картинок, одиночная картинка, видео ...

    PHP
    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Доработка движка wordpress, возможно plugin

    ТЗ: 1. Добавить еще один способ добавления контента. Отдельная закладка в Dashboard (Add Gallery). Форма: – Название поста. – Поле для загрузка файла. – Теги. – Описание. Процесс добавления контента: Заливается архив с картинками, с первой картинки генерируется превьюшка для статьи и справа добавляется описание. При ...

    WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад