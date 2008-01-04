ТЗ: 1. Добавить еще один способ добавления контента. Отдельная закладка в Dashboard (Add Gallery). Форма: – Название поста. – Поле для загрузка файла. – Теги. – Описание. Процесс добавления контента: Заливается архив с картинками, с первой картинки генерируется превьюшка для статьи и справа добавляется описание. При ...