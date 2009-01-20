Прогнать сайт по форумам

Требуется оптимизация статьи и размещение её на зарубежных досках обьявлений, форумах, социальных сетях и закладках и т.д. Предлагайте свои сроки, кол-во сылок и цену. Подробности статьи ,ключевые слова и т.д. после выбора исполнителя. Срок строго ограничен. Предпочтение ...
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Здравствуйте,коллеги.
Сайт "автомобильная тематика" узкий профиль "Тюнинг"
Нужно его прогнать по тематическим форумам.
Бюджет к сожалению невелик, но + к нему последует отличный отзыв
Оставляйте свои предложения здесь,сроки и колличество форумов.
Оплата по факту отчёта индексации страниц.
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