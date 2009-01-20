Размещение статьи на зарубежных досках, форумах

Т.з. в приложение. В лс - только с вопросами по теме. Тут - предлагайте сроки и цены. Нужны серьёзные специалисты, а не студенты. 1.Оплата - только по результату или по промежуточным результатам ( предлагайте сами ) 2.Оплата - одноразовая, не ...