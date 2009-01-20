Необходимо увеличить посещаемость сайта www.logisticpartner.ru по любым запросам , касающиеся тематики сайта до 100 посетителей в день + увеличение PR до 5-6 и ТИЦ до 300. Долгосрочно.

Так же необходимо изменить дизайн сайта и контент.

сайт www.logisticpartner.ru

Ваши предложения.