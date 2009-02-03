Продвижение сайта в социалках и блогах

Очень плодотворно работали и продолжаем работать с Иваном. Заказчик всегда на связи, четко формулирует задачу, вовремя вносит коррективы, так что работать с ним приятно. Оплата за выполненную работу была произведена вовремя и без заминок. 10 баллов!