Продвижение сайта в социалках и блогах

Поисковые системы (SEO)Завершен5 заявок186 просмотров
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Продвижение сайта в социалках и блогах, наших и англоязычных. Фиксированный бюджет на месяц.

Сайт http://www.lovebridge.ru. Жду приложении по цене и местам продвижения (соц. сети)

P.s mail . yandex блоги не подходят.

15 лет назад
goger1
Ермак 
41 год
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
14 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
sibiryak2007
Александр 
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 отзывов
15 лет назад
$10
10 дней
Молодой, но тем не менее хороший специалист! Сотрудничаем по нескольким проектам!Очень доволен результатами. Буду сотрудничать в дальнейшем!
Очень плодотворно работали и продолжаем работать с Иваном. Заказчик всегда на связи, четко формулирует задачу, вовремя вносит коррективы, так что работать с ним приятно. Оплата за выполненную работу была произведена вовремя и без заминок. 10 баллов!
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