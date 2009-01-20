Продвижение миллионных запросов

Прошу прощения, но интересует меня один вопрос))):

запрос с частотой 1, 2, 3, 4 и 5 лимонов сколько стоит вывести в ТОП 10, в месяц

Интересует мнение матерых ветеранов и всех других товарищей оптимизаторов.

Так как я попросил прощения в начале, прошу меня не ругать за то что работу не предлагаю, а просто спрашиваю.

Хотя вру, спрашиваю не просто так))

фото 10596484

секс 4103438

профиль 3623834

просмотр профиля 2344321

знакомство 2208464

девушки 1975482

курсы 1955878

авто 1945763

автомобили 1655830

ремонт 1349998

компания 1342614

Из тех что выше выбирайте любые)) а если есть свободная минутка, то гляньте на те что ниже.

дизайн 771980

строительство 656354

экономика 589514

образование 555595

окна 470190

менеджмент 397354

маркетинг 282406