Продвижение миллионных запросов

Поисковые системы (SEO)Закрыт8 заявок265 просмотров
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Прошу прощения, но интересует меня один вопрос))):

запрос с частотой 1, 2, 3, 4 и 5 лимонов сколько стоит вывести в ТОП 10, в месяц

Интересует мнение матерых ветеранов и всех других товарищей оптимизаторов.

Так как я попросил прощения в начале, прошу меня не ругать за то что работу не предлагаю, а просто спрашиваю.

Хотя вру, спрашиваю не просто так))

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Из тех что выше выбирайте любые)) а если есть свободная минутка, то гляньте на те что ниже.

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маркетинг 282406

15 лет назад
werrik
Андрей 
43 годаБеларусь
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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