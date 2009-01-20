Продвижение миллионных запросов

Требуется оптимизация статьи и размещение её на зарубежных досках обьявлений, форумах, социальных сетях и закладках и т.д. Предлагайте свои сроки, кол-во сылок и цену. Подробности статьи ,ключевые слова и т.д. после выбора исполнителя. Срок строго ограничен. Предпочтение ...
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Прошу прощения, но интересует меня один вопрос))):
запрос с частотой 1, 2, 3, 4 и 5 лимонов сколько стоит вывести в ТОП 10, в месяц
Интересует мнение матерых ветеранов и всех других товарищей оптимизаторов.
Так как я попросил прощения в начале, прошу меня не ругать за то что работу не предлагаю, а просто спрашиваю.
Хотя вру, спрашиваю не просто так))
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