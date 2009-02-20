Есть необходимость обновить сайт на МОDx EVO 1.0.3 до последней версии (вроде 1.0.10) и обновить все плагины. Что надо: Пошаговый мануал этого процесса, можно с картинками, как, что, куда и зачем. И тоже самое ...
Действие аккаунта приостановлено!
- Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо создать 20 простых дизайнов для ласто блога. Трехколоночные - 0-1-1. как в вордпресе и с возможностью переключения в режим 1-0-1, 1-1-0 и в режим двух колоночных 1-0, 0-1. Дизайны должны быть оригинальны, так ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Есть стандартный шаблон от Ласто блога и шаблон простого сайта. Из них нужно сделать один шаблон под Ласто блог, под его последнюю версию. жду от вас время и цену.Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Прошу прощения, но интересует меня один вопрос))): запрос с частотой 1, 2, 3, 4 и 5 лимонов сколько стоит вывести в ТОП 10, в месяц Интересует мнение матерых ветеранов и всех других товарищей оптимизаторов. Так как я попросил ...Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт15 лет назад