Создание и раскрутка сайта по очень узкой тематике

Есть несколько запатентованных проектов по теме экология.

Требуется выйти на заинтересованных в покупке патента людей в России, Казахстане еще лучше, если в буржуйских странах.

Создать страничку или пройти по социальным сетям или еще как-то. Кто готов взяться – пишите. Опыт приветствуется.