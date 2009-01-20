Требуется оптимизация статьи и размещение её на зарубежных досках обьявлений, форумах, социальных сетях и закладках и т.д. Предлагайте свои сроки, кол-во сылок и цену. Подробности статьи ,ключевые слова и т.д. после выбора исполнителя. Срок строго ограничен. Предпочтение ...
Создание и раскрутка сайта по очень узкой тематике
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть несколько запатентованных проектов по теме экология.
Требуется выйти на заинтересованных в покупке патента людей в России, Казахстане еще лучше, если в буржуйских странах.
Создать страничку или пройти по социальным сетям или еще как-то. Кто готов взяться – пишите. Опыт приветствуется.
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