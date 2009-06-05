Продвижение сайта (недвижимость в Доминикане)

Поисковые системы (SEO)Завершен14 заявок370 просмотров
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Срочно! Необходимо продвинуть сайт в поисковиках www.coldwellbanker.su (Недвижимость в Доминикане)

Цель- 5-ка в Яндексе,Гугле

Жду только реальных предложений по срокам и цене.

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15 лет назад
RVS1
48 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
goword
Егор 
34 годаМолдова
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад
$1350
90 дней
У каждого человека есть свой лечащий врач, адвокат,риелтор, которым мы доверяем и обращаемся в первую очередь,при необходимости. Теперь в моём списке появился человек,которому я могу доверить продвижение своих сайтов, и мне не будет стыдно за результат,если я порекомендую его своим знакомым и друзьям. Егор! Спасибо! И надеюсь,что с твоей помощью мы добьёмся ещё больших результатов,чем запланировали.
Спасибо, Роман, за оплату в срок, хорошее общение, и приятное сотрудничество!