Продвижение сайта (недвижимость в Доминикане)

У каждого человека есть свой лечащий врач, адвокат,риелтор, которым мы доверяем и обращаемся в первую очередь,при необходимости. Теперь в моём списке появился человек,которому я могу доверить продвижение своих сайтов, и мне не будет стыдно за результат,если я порекомендую его своим знакомым и друзьям. Егор! Спасибо! И надеюсь,что с твоей помощью мы добьёмся ещё больших результатов,чем запланировали.