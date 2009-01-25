RVS1

Roman Senin RVS1

 
48 лет
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Нужен баннер

    На основе банера (в приложении) нужно изготоить такой же,только другого размера (235x250 px).Часть текста удалим. Жду предложений по срокам и стоимости.

    Баннеры45 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Продвижение сайта (недвижимость в Доминикане)

    Срочно! Необходимо продвинуть сайт в поисковиках www.coldwellbanker.su (Недвижимость в Доминикане) Цель- 5-ка в Яндексе,Гугле Жду только реальных предложений по срокам и цене. Портфолио по продвижению других проектов обязательно.

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
goword
Егор 
34 годаМолдова
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$1350
10 баллов
15 лет назад
Продвижение сайта (недвижимость в Доминикане)
Спасибо, Роман, за оплату в срок, хорошее общение, и приятное сотрудничество!
У каждого человека есть свой лечащий врач, адвокат,риелтор, которым мы доверяем и обращаемся в первую очередь,при необходимости. Теперь в моём списке появился человек,которому я могу доверить продвижение своих сайтов, и мне не будет стыдно за результат,если я порекомендую его своим знакомым и друзьям. Егор! Спасибо! И надеюсь,что с твоей помощью мы добьёмся ещё больших результатов,чем запланировали.
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