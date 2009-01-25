На основе банера (в приложении) нужно изготоить такой же,только другого размера (235x250 px).Часть текста удалим. Жду предложений по срокам и стоимости.
Баннеры45 заявок
Закрыт
15 лет назад
На основе банера (в приложении) нужно изготоить такой же,только другого размера (235x250 px).Часть текста удалим. Жду предложений по срокам и стоимости.
Срочно! Необходимо продвинуть сайт в поисковиках www.coldwellbanker.su (Недвижимость в Доминикане) Цель- 5-ка в Яндексе,Гугле Жду только реальных предложений по срокам и цене. Портфолио по продвижению других проектов обязательно.