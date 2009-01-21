Ручной прогон сайта по форумам

Поисковые системы (SEO)Закрыт15 заявок243 просмотра
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Темы форумов: 1С:Предприятие (пользователи, программисты и т.п.). Задача: создать определенную тему и 1 пост в ней.

За 10 отработанных форумов - 5 вмз.

15 лет назад
ssft
43 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад