SEO продвижение сайта

Вывести мой сайт из бана: Вроде все основное сам сделал, прогнал по каталогам, сейчас стало на сайт около 20 ссылок. закрыл все ненужное тегами ноиндекс и в robots ссылки с сайта не продаю, контент уникальноый + добавил еще ...