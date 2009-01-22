Нужно продвинуть довольно известный игровой проект

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Нужно отрекламировать продолжение довольно известного в прошлом игрового проекта. В короткий срок. Возможно применение, как интернет технологий, так и печатной прессы. Какие будут предложения?

15 лет назад
mmprj
NaN летРоссия
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад