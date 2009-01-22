Продвижение сайта веб-студии

Для тесного сотрудничества с веб-студией в Москве подбирается SEO-специалист или команда. Профиль студии - разработка сайтов. Требуется продвигать сайт студии - набор фраз достаточно стандартный для данной области.

Особенности заключаются в том, чтобы двигать сайт по минимальной цене (себестоимости ссылок), но все проекты выполненные студией будут отдаваться на оптимизацию и продвижение партнерам. При необходимости возможно подписание партнерского договора, а с развитием и набор в штат.

Есть ли предложения?