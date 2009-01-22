Продвижение сайта веб-студии

Деловой сайт, для которого мы ищем посетителей, предлагает качественный «продукт/услугу», представляя крупные российские фирмы. Портал имеет в том числе потребителький характер, предоставляя услуги широкой целевой аудитории, к которой принадлежат все интернет пользователи в возрастной категории ...
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Для тесного сотрудничества с веб-студией в Москве подбирается SEO-специалист или команда. Профиль студии - разработка сайтов. Требуется продвигать сайт студии - набор фраз достаточно стандартный для данной области.
Особенности заключаются в том, чтобы двигать сайт по минимальной цене (себестоимости ссылок), но все проекты выполненные студией будут отдаваться на оптимизацию и продвижение партнерам. При необходимости возможно подписание партнерского договора, а с развитием и набор в штат.
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