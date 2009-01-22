Вывести сайт из бана

Есть два сайта: dom-umelec.ru и leceniy.ru. Домены в бане или находятся под фильтром, в аддурилке сайты запрещены к индексации, платонам писали много, пишут развивайте ресурс, уже 2 месяца развиваем, толку мало, т.е им можете даже не писать. Заплачу 300$ тому кто выведит в индекс эти сайты, предложения типа менять дизайн, контент не интересуют. Нужны какие-нибудь хитрые методы. Вообщем жду предложений. ICQ 440446446

P.S можете писать сюда методы, предложения скрываются.

Без предоплаты!!!