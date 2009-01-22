Копирайт для сайта такси (Оптимизация сайта такси)

Есть сеть сайтов на тему такси, предназначенных для привлечения клиентов.

Нужен контент-менеджер, который мог бы наполнить ресурсы правильным текстом:

Обязательно:

- грамотный русский язык

- собственный текст, проходящий проверку на антиплагиат

- SEO-оптимизация по заданным параметрам, например - под высокочастотник "такси москва".

Пожалуйста, в сообщении указывайте

а) Как вы оптимизируете статьи для SEO. Вы должны понимать основные принципы оптимизации.

б) Примеры аналогичных выполненных работ.

Приводите ссылки, что и по каким параметрам оптимизировали.

Укажите какие-нибудь свои тексты, попавшие в ТОП, в переписке. Все приватно.

Надеюсь на понимание.