Анализ, продвижение, наращивание ТиЦ, ПР

$250
Поисковые системы (SEO)Завершен9 заявок251 просмотр
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Есть 3 сайта. У всех разный возраст, тематика, раскрученность...

Цель: раскрутить один из них (продвинуть в ТОП яндекса, ТиЦ 100-200, ПР 3-5), для дальнейшего получения прибыли с рекламы, вкладывая минимальные средства.

Так как бюджет стараюсь сделать как можно меньше, возможна помощь с моей стороны.

Очень приветствуется хорошая консультация по асе.

Оплата по факту.

15 лет назад
name-xru
Федор 
37 летБеларусь
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
segavor
Сергей 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва
15 лет назад
$1
1 день
Доволен сотрудничеством. Получил очень интересную консультацию, разъяснил все свои вопросы. Рекомендую как отличного специалиста в области SEO.
Нормальный заказчик, оплатил полностью вперёд, без нервов и недоверия, сотрудничеством доволен.
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