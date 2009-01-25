Анализ, продвижение, наращивание ТиЦ, ПР

Есть 3 сайта. У всех разный возраст, тематика, раскрученность...

Цель: раскрутить один из них (продвинуть в ТОП яндекса, ТиЦ 100-200, ПР 3-5), для дальнейшего получения прибыли с рекламы, вкладывая минимальные средства.

Так как бюджет стараюсь сделать как можно меньше, возможна помощь с моей стороны.

Очень приветствуется хорошая консультация по асе.

Оплата по факту.