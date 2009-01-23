Требуется у ряда сайтов поднять тИЦ. Оплата по результату. Также необходимо продвижение по запросам. Сайтов много, если все устроит - работа будет на постоянной основе. ВНИМАНИЕ: Не предлагать прогон по каталогам!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно прогнать сайт по форумам, чем больше тем лучше. Соотношение цена качество приветствуется. Предлагать в личку.
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