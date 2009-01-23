Продвинуть сайт на 1-ое место в поисковиках

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Сайт www.o2promo.ru на данный момент удерживает хорошие позиции в Яндексе и Гугле по запросам "реклама Магнитогорск" и "реклама в Магнитогорске". Возможно ли продвинуть его на 1ое место по этим запросам (и смежным, типа "доступная реклама в магнитогорске")? Как это можно сделать и сколько ресурсов займет?
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