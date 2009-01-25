Нужен качественный прогон сайта по каталогам

Поисковые системы (SEO)Завершен16 заявок281 просмотр
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Нужен качественный прогон сайта по каталогам статей и каталогам сайтов.

Описание, статьи все делаете вы.

Пишите цены, сроки, ожидаемый тиц и pr

И желательно чтоб сайт не забанили:)

15 лет назад
rosbiz
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
murkorr
38 лет
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад
$20
3 дня
Отличный исполнитель. Сделал все быстро и качественно. Всем рекомендую
Отличный справедливый заказчик, поставил четко задачу, все объяснил. Оплатил как договаривались. Работать с человеком понравилось.