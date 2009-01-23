Привлечение целевой аудитории на сайт

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Нужен профессиональный сетевой маркетолог, обладающий знаниями по привлечению целевой аудитории на сайт.

Нужны нестандартные идеи, и массовая сетевая рассылка, "вирусная" реклама , реклама в соц. сетях. и т.д.

Нужен человек из Киева.

Звоните на тел +38-068-354-37-56 Саша

+38-067-466-08-52 Игорь

Сайт продукта www.porozhniak.ua

На мейл писать не нужно, звоните на телефон!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

15 лет назад
DSGNR
38 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад