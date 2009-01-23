Необходимо поднять ТИЦ для сайта Сейчас ТИЦ 0 Pr0 Только белые методы Жду предложений от толковых людей Оплата по факту
Онлайн консультирование и продвижение на форумах
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В основном работа заключается в активном участит в форумах и блогах по практически любой интересующей Вас теме в течении 4 недель по 10 часов в неделю.
1. Вы регистрируетесь как эксперт в любой области (важно что бы Вы в ней были экспертом) на сайте liveexpert.ru.
Профиль эксперта должен быть презентабельный. В профиле должны быть четко указаны дни и время, когда Вы консультируете. Например, "будни с 17 до 19", либо "среда, суббота с 15 до 20".
Это должно быть не менее 10 часов в неделю. Обычно этот пункт занимает до 30 минут и без выполнения этого пункта заявки на работу рассматриваться не будут.
2. Присылаете мне письмо-заявку на email указанный на сайте в разделе "Обратная связь" со ссылкой на Ваш профиль эксперта и пометкой "С weblancer.net".
В письме нужно указать
а. Список форумов, блогов или сайтов "вопросов - ответов" на которых Вы будуте в течении месяца активно делать посты и искать себе клиентов для консультаций (смотри пункт 4).
б. Контактную информацию (ICQ или Skype, номер телефона) что бы я мог с Вами связаться. Перед тем как брать Вас на работу мне нужно будет с Вами поговорить.
3. Я с Вами общаюсь и сообщаю, берем ли мы Вас на работу на 4 недели или нет. Если да, то в случае соблюдения того что написано дальше через месяц Вы получите вознаграждение 100$ плюс все что Вы заработаете на консультациях (мы только берем комиссию от 5% до 20%). Оплата по Веб-мани, либо я могу пополнить счет на эту сумму Вашем мобильном телефоне, если Вы в России. Сразу предупреждаю, что на работу мы возьмем не всех кто заполнит профиль эксперта, но несколько человек, надеюсь, возьмем.
4. Если мы Вас взяли на работу то Вам необходимо в течении 4 недель по 10 часов в неделю работать. Работа включает
А. Вы в указанное Вами время онлайн, у Вас запущен агент консультанта и Вы консультируете и вежливо общаетесь со всеми кто к Вам обратится. Если в какой-то день Вы не можете быть онлайн в указанное время, Вам нужно заранее об этом указать в Вашем профиле эксперта и написать мне письмо.
Если Вы при этом оказываете платные консультации - это Ваш дополнительный заработок и мы ему только рады.
Б. В свободное от консультаций время (думаю это 90% времени) Вы проводите на форумах блогах где Вы будете активно отвечать на вопросы, в которой Вы эксперт, и в каждом ответе оставлять кнопку эксперта, для того что бы люди могли с Вами проконсультироваться.
В. В конце каждой недели Вы присылаете по электронной почте отчет с
* ссылками на все сообщения на форумах и блогах которые Вы написали. За 10 часов их должно быть не мало.
* Кратко опишите сколько пользователь к Вам обращались за консультациями, кому удалось оказать достаточно серьезную консультацию, были ли среди них платные.
* Описание ошибок, желаемых улучшений в работе сервиса liveexpert.ru
По результату отчета я могу корректировать Вашу работу на следующую неделю.
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