Онлайн консультирование и продвижение на форумах

В основном работа заключается в активном участит в форумах и блогах по практически любой интересующей Вас теме в течении 4 недель по 10 часов в неделю.

1. Вы регистрируетесь как эксперт в любой области (важно что бы Вы в ней были экспертом) на сайте liveexpert.ru.

Профиль эксперта должен быть презентабельный. В профиле должны быть четко указаны дни и время, когда Вы консультируете. Например, "будни с 17 до 19", либо "среда, суббота с 15 до 20".

Это должно быть не менее 10 часов в неделю. Обычно этот пункт занимает до 30 минут и без выполнения этого пункта заявки на работу рассматриваться не будут.

2. Присылаете мне письмо-заявку на email указанный на сайте в разделе "Обратная связь" со ссылкой на Ваш профиль эксперта и пометкой "С weblancer.net".

В письме нужно указать

а. Список форумов, блогов или сайтов "вопросов - ответов" на которых Вы будуте в течении месяца активно делать посты и искать себе клиентов для консультаций (смотри пункт 4).

б. Контактную информацию (ICQ или Skype, номер телефона) что бы я мог с Вами связаться. Перед тем как брать Вас на работу мне нужно будет с Вами поговорить.

3. Я с Вами общаюсь и сообщаю, берем ли мы Вас на работу на 4 недели или нет. Если да, то в случае соблюдения того что написано дальше через месяц Вы получите вознаграждение 100$ плюс все что Вы заработаете на консультациях (мы только берем комиссию от 5% до 20%). Оплата по Веб-мани, либо я могу пополнить счет на эту сумму Вашем мобильном телефоне, если Вы в России. Сразу предупреждаю, что на работу мы возьмем не всех кто заполнит профиль эксперта, но несколько человек, надеюсь, возьмем.

4. Если мы Вас взяли на работу то Вам необходимо в течении 4 недель по 10 часов в неделю работать. Работа включает

А. Вы в указанное Вами время онлайн, у Вас запущен агент консультанта и Вы консультируете и вежливо общаетесь со всеми кто к Вам обратится. Если в какой-то день Вы не можете быть онлайн в указанное время, Вам нужно заранее об этом указать в Вашем профиле эксперта и написать мне письмо.

Если Вы при этом оказываете платные консультации - это Ваш дополнительный заработок и мы ему только рады.

Б. В свободное от консультаций время (думаю это 90% времени) Вы проводите на форумах блогах где Вы будете активно отвечать на вопросы, в которой Вы эксперт, и в каждом ответе оставлять кнопку эксперта, для того что бы люди могли с Вами проконсультироваться.

В. В конце каждой недели Вы присылаете по электронной почте отчет с

* ссылками на все сообщения на форумах и блогах которые Вы написали. За 10 часов их должно быть не мало.

* Кратко опишите сколько пользователь к Вам обращались за консультациями, кому удалось оказать достаточно серьезную консультацию, были ли среди них платные.

* Описание ошибок, желаемых улучшений в работе сервиса liveexpert.ru

По результату отчета я могу корректировать Вашу работу на следующую неделю.