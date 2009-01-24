Создать контент, написать статьи для сайта

Уважаемые фрилансеры, мне нужно заполнить сайт правильным контентом, тоесть статьи ( заточенные под правильные запросы ) и я так же готов размотреть предложения по продвижению сайта. Пожайлуста пишите мне в аську 300989574 из за разницы в часвоых поясах если не отвечу сразу просьба не обижаться ;))))), еще пожалуста пишите сразу условия, и ваши реальные предложения.

сайт можно посмотреть сдесь http://www.uspoisk.ru